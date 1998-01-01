جنرال اسرائيلي: تاثير السنوار على الانتخابات الاسرائيلية اكثر من نصر الله

القدس المحتلة/سما/

قال السكرتير العسكري السابق لوزير الحرب الاسرائيلي الجنرال احتياط إيتان دانغوت إلى التطورات الأخيرة مع غزة بما في ذلك التوتر السائد بسبب منع دخول المنحة القطرية قائلا "يجب على إسرائيل الاستعداد بعد انتخابات الكنيست المقبلة لتبني سياسات جديدة مع غزة".

ووفقا لموقع "كول حي" العبري أضاف دانغوت أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار يؤثر على الانتخابات المقبلة أكثر بكثير من تأثير الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وزعم أن "إسرائيل" لا يمكن أن تسمح باستمرار المظاهرات والمسيرات على الجدار الحدودي ولذلك يجب تبني سياسة جديدة تهدف لتحقيق عدة أمور مع غزة بدءا من الإفراج عن الجنود الاسرى المعتقلين لدى حماس في غزة وانتهاء بوقف فعاليات الحراك الشعبي على الجدار.

وكان المحلل العسكري، بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، قال امس الأربعاء، أن السنوار، يعرف المجتمع الإسرائيلي، والخارطة السياسية الإسرائيلية بشكل جيد، ويستطيع على التأثير عليهم، خصوصا خلال فترة الانتخابات.

وأضاف المحلل بوخبوط، أن السنوار يحاصر المنظومة الأمنية الإسرائيلية في مصيدة، فمن جهة تسعى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، للتوصل الى ردع حماس، ومن جهة أخرى تريد الحفاظ على الهدوء ولجم حركة حماس، والسنوار لا يمكنها من فعل ذلك.



وتابع المحلل العسكري، أن قطاع غزة يغلي، وأن هذا الوضع قادر على منح السنوار فرصة كبيرة، للتأثير المباشر على مجريات الانتخابات الإسرائيلية العامة.