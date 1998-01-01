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ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي في مهرجان ثقافي

الخميس 24 يناير 2019 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي في مهرجان ثقافي



الرياض /وكالات/

ظهرت أمام الجمهور لأول مرة الأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد، محمد بن سلمان، أثناء حضورها فعاليات "المشراق 2" الذي ترعاه بنفسها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتناقلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر ظهور الأميرة علنا.

ولم تظهر صور الأميرة سارة في أي فعالية من قبل، حيث يمنع التصوير عادة في الفعاليات التي تحضرها أو ترعاها، وقبل أشهر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور زفاف الأمير محمد بن سلمان في العام 2008 بحضور والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن لم تظهر الأميرة السعودية أبدا في تلك الصور.

المصدر: وكالات، مواقع التواصل الاجتماعي

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