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الجيش الفنزويلي: ما نشهده هو محاولة انقلاب على رئيس شرعي

الخميس 24 يناير 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الفنزويلي: ما نشهده هو محاولة انقلاب على رئيس شرعي



كاركاس/ وكالات/

قال وزير دفاع فنزويلا فلاديمير بادرينو أن نيكولاس مادورو رئيس شرعي للبلاد متهما المعارضة بمحاولة الانقلاب عليه عقب إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال بادرينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي نيكولاس مادورو"​​​.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحكومات أخرى كانت تشن حربا اقتصادية ضد فنزويلا وهي دولة تحظى بعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتملك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم.

وسبق أن أعلن بادرين أن الجيش الفنزويلي لن يعترف بغوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا تمسك الجيش بدعم الرئيس مادورو.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أحداث فنزويلا بـ"تدخل صارخ جديد" في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن اعتراف عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بغوايدو "رئيسا مؤقتا" يدل على تورطها في الحالة.

المصدر: وكالات

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