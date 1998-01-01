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الاحتلال يعتقل فتى بعد اصابته بجراح خطرة برصاص مستعربين في شعفاط

الخميس 24 يناير 2019 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فتى بعد اصابته بجراح خطرة برصاص مستعربين في شعفاط



رام الله / سما /

أصيب طفل،"15" عاما برصاص جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

 وذكرت مصادر طبية ان طفلا اصيب بالرصاص الحي بالظهر وان اصابته خطيرة جداً بعد اطلاق النار عيله من قوات الاحتلال.

وأضافت أنه جاري نقله الى مستشفى هداسا .

من جهته قال ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط ان أفراد من وحدة المستعربين"الشرطة المتخفية بالزي المدني" لاحقت أربعة فتية أثناء سيرهم في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط، ثم أطلقت الرصاص باتجاههم، مما ادى الى اصابة أحدهم بالرصاص الحي.

وأضاف فسفوس أن الفتى محمد عصام القواسمي اصيب بالرصاص الحي في الظهر واخترقت بطنه، ووصفت حالة الصحية بالخطيرة .

واوضح ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى المصاب قبل دخوله غرفة العمليات بتقييده بسرير العلاج رغم خطورة وضعه الصحي.
وأضاف فسفوس ان الفتى حول لغرفة العمليات.

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