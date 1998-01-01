بنك فلسطين بالشراكة مع "التعاون" والصندوق العربي للإنماء يعلنون عن استقبال طلبات الدورة الثامنة لبرنامج زمالة

رام الله /سما/

يواصل بنك فلسطين بالشراكة مع التعاون والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، تمويل وتنفيذ برنامج زمالة للابتعاث الجامعي، ويشهد هذا العام 2019 انطلاق الدورة الثامنة من البرنامج، والتي سيتم فيها التركيز على تخصصات العلوم الإدارية والمصرفية والأبحاث العلمية والعملية المتعلقة بالمجال الطبي، إضافة إلى المجالات الأخرى.

ويشارك في البرنامج أربعة عشر جامعة فلسطينية، فيما يتم الاشراف على البرنامج من قبل لجنة توجيهية مشكلة من ممثلين عن الجامعات المستفيدة وممثلاً عن وزارة التربية والتعليم العالي، أما عملية التقييم فتمر عبر مراحل تقييم طلبات الأساتذة المرشحين من جانب لجنة تحكيم تم تشكيلها من ممثلي الجامعات. وتشمل الجامعات التي تم التوقيع معها ما يلي: جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس، وجامعة بوليتكنيك فلسطين، والجامعة العربية الأميركية، وجامعة فلسطين التقنية "خضوري" ، وجامعة الخليل، وجامعة بيت لحم، وجامعة فلسطين الأهلية، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية، وجامعة الأقصى، وجامعة فلسطين.

ويهدف برنامج "زمالة" إلى المساهمة في تطوير نظام التعليم الجامعي من خلال تعزيز خبرات الأساتذة والمحاضرين والإداريين في الجامعات الفلسطينية عبر ابتعاثهم في زيارات مهنية وأكاديمية تتراوح بين شهرين الى 6 شهور لجامعات أو مؤسسات مالية ومصرفية واقتصادية واستثمارية وعلمية مرموقة حول العالم، لاكتساب خبرات جديدة وتجارب عملية وتطبيقية والعودة بها الى أرض الوطن لتوظيفها، والذي يوفر لطلاب جامعاتنا الفلسطينية الإمكانية للانخراط السريع في سوق العمل وتلبية الاحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية.

هذا وقد تم ابتعاث ما يزيد عن 181 باحثاً وادارياً وفنياً واكاديمياً من مختلف الجامعات الفلسطينية، كما حضر خبراء من الخارج ونفذوا دورتين تدريبيتين إحداها في جامعة القدس والأخرى في جامعة النجاح استفاد منهما ما يقارب 100 أكاديمياً. في حين نُشر ما يزيد عن 50 ورقة علمية في مجلات علمية محكمة، وتم التشبيك مع العديد من الجامعات الاجنبية كجامعة كوفنتري في بريطانيا وجامعة البوليتكنيك المفتوحة في نيوزيلندا وغيرهما من الجامعات. وقد شملت مجالات الابتعاث بشكل أساسي على تخصصات العلوم الصحية بنسبة 53% من المبتعثين والهندسة والاتصالات بنسبة 24% من المبتعثين والادارة والاقتصاد والعلوم المصرفية بنسبة 16% من المبتعثين والآداب بنسبة 6% من المبتعثين وعلوم البيئة والمياه بنسبة 1% من المبتعثين.