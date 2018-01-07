لجنة دعم الصحفيين: الأجهزة الأمنية تعتقل 14 صحفياً منذ بداية ٢٠١٩

غرة /سما/

عبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها واستنكارها الشديدين لقيام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة المحتلة،بحملة استدعاءات واقتحامات واعتقالات واختطاف طالت 10صحفيين منذ بداية العام الحالي 2019م ، مما يعيق عمل الصحفيين في كشف جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أدانت حملة الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والتي استدعت 4 صحفيين للتحقيق معهم على خلفية عملهم وآرائهم السياسية.

واستهجنت اللجنة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية بالأمس،رفضها الإفراج عن الصحفي يوسف الفقيه من دورا الخليل جنوب الضفة الغربية بحسب عائلته.

حيث مددت محكمة صلح دورا قبل أيام توقيف الصحفي يوسف الفقيه 7 أيام بعد أن طلبت النيابة تمديد توقيفه ل15 يوما، بتهمة إثارة النعرات الطائفية استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية.

ويعمل الصحفي الفقيه مراسلا لوكالة قدس برس إنترناشونال واعتقله الأمن الوقائي قبل أيام من منزله.

كما رفضت محكمة الصلح في طوباس، الأسبوع الماضي طلبإخلاء سبيل مراسل وكالة "قدس برس" الصحافي زيد أبوعرة، الذياعتقل بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهمة "جمع أموالبطريقة غير مشروعة".

وعلى ضوء ذلك، أكدت اللجنة، على ضرورة إطلاق الحريات العامة وعدم تقيدها، وفقا للقوانين والأعراف الناظمة لحرية الرأي التعبير حيث أن حرية نقد السلطة العامة مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وبموجب القانون والمعايير الدولية.

وبينت اللجنة أن جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية احتجز في نابلس أول أمس الثلاثاء، الصحفي عمير إستيتية لعدة ساعات بعد استدعائه.

كما اعتقلت واحتجزت الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الحالي الصحفيين التالية أسمائهم " معتصم سقف الحيط 3 مرات، وأيمن أبو عرام، محمود أبو هريش، زيد أبو عرة، محمود أبو الريش، حازم نصر، محمد ادكيك، يوسف الفقيه، عمير إستيتيه".

وتلفت اللجنة إلى أن استمرار الاعتداء على الصحفيين واقتحام منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة والمهنية والتضييق على الحريات في الضفة الغربية يعد مؤشراً خطيراً يعيق العمل الصحفي ويهدد طريق مهنتهم من اجل كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

إننا في لجنة دعم الصحفيين، نجدد موقفنا الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.

ونرى أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات والاقتحامات التي تستهدف الصحفيين خطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية والتي تعيق عمل الصحفي بمهنية وتحده من نشر ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ونطالب بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.

فيما يلي توثيق لأبرز الاعتقالات والاقتحامات التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة على الصحفيين منذ بداية العام الحالي:

1-1-2019: جهاز الأمن الوقائي اختطفوا الصحفي معتصم سقف الحيط أثناء تواجده مساء اليوم على دوار الشهداء في المدينة لتغطية فعالية إيقاد ما يسمى بشعله الثورة وانطلاقة حركة فتح .

3-1-2019: استدعى المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في قطاع غزة،الصحافية في موقع "بوابة الهدف" الإلكتروني هدى بارود على خلفيةتقرير صحافي أعدّته عن ضحايا الاغتصاب في إطار العائلةالواحدة.

6-1-2019: اعتقل جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة، المديرالتنفيذي لنقابة الصحافيين لؤي الغول، بعد استدعائه للمرة الثانيةللتحقيق.

6-1-2019: احتجز جهاز الأمن الداخلي في غزة، الصحافي الحرّصلاح أبو صلاح، على خلفية منشوراته على "فايسبوك" (Facebook)، وأطلق سراحه في اليوم التالي.

6-1-2019: افرج جهاز الأمن الداخلي في غزة، ، عن المديرالتنفيذي لنقابة الصحافيين في غزة لؤي الغول، بشرط العودة في اليومالتالي لمتابعة التحقيق معه.

6-1-2019: الأمن الوقائي في رام الله يقتحم منزل الصحفيين أمير وأيمن أبو عرام ويعتقل الأسير المحرر الصحفي أيمن في بلدة بير زيت ومحاولته اطلاق النار داخل المنزل في منتصف الليل.

7-1-2018: اعتقل جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحفي محمود أبو هريش والصحفي أيمن أبو عرام .

8-1-2019: اعتقل جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحفي محمود أبو الريش بعد استدعائه.

8-1-2019اعتقلت أجهزة أمن السلطة في نابلس الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق الصحفي معتصم سقف الحيط، يذكر أنه تعرض قبل أيام لاعتداء من المستوطنين وجنود الاحتلال

8-1-2019: اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفي زيد مصطفى أبو عرة من بيته الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد تفتيش المنزل والعبث به ومصادرة اللاب توب والجوال وذاكرة الكاميرا

12-1-2019: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مصور "فضائية النجاح" حازم ناصر بعد اقتحام منزله في مدينة طولكرم وقامت بمصادرة هاتفه وحاسوبه المحمول.

15-1-2019: جهاز الامن الوقائي يحتجز الصحفي معتصم سقف الحيط خلال تغطيته مسيرة رافضة لقانون الضمان الاجتماعي في رام الله ومن ثم تفرج عنه.

16-1-2019: أمن السلطة يعتدي على الصحفي "محمد قاروط ادكيدك "ويمنعه من تغطية المسيرات الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

16-1-2019: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل، مراسل وكالة "قدس برس انترناشيونال للأنباء" الصحافي يوسف الفقيه، بعد دهم منزله ومن دون معرفة الأسباب و قاموا بمصادرة جهاز حاسوبه وهاتفه النقال، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ولم نعلم سبب الاعتقال".

16-1-2019: رفضت محكمة الصلح في طوباس، طلب إخلاء سبيل مراسل وكالة "قدس برس" الصحافي زيد أبوعرة، الذي اعتقل بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتهمة "جمع أموال بطريقة غير مشروعة".

22-1-2019: احتجز جهاز المخابرات في نابلس الصحفي عمير استيتيه لعدة ساعات بعد استدعائه.