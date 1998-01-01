الديمقر اطية تؤيد حماس في قرارها رفض المنحة القطرية

غزة/سما/

قال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية الخميس، إن رفض حركة حماس إدخال المنحة القطرية خطوة مهمة وضرورية وفيها رسالة للاحتلال الإسرائيلي وعدة أطراف.

وأضاف أبو ظريفة في تصريحات اذاعية " أن "تلك الرسالة تفيد بأن شعبنا لا يقبل باشتراطات سلطات الاحتلال التي تمس هيبة الكل الوطني" موضحا أنه "إذا لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات التي توافق عليها مع مصر، فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الوطنية وشعبنا من أجل الإيفاء بها، وعليه أن يتحمل النتائج والتبعات".

وأعلنت حماس عصر اليوم عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وفي وقت قررت "إسرائيل" فيه إدخالها.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية خلال مؤتمر بغزة إن حركته أكدت للعمادي رفضها استقبال أموال الدفعة الثالثة ومحاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا وإدخاله ومسيرة العودة في أتون الانتخابات.