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رسميا .. إسرائيل تقرر نقل الأموال القطرية إلى غزة

الخميس 24 يناير 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. إسرائيل تقرر نقل الأموال القطرية إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

قررت إسرائيل بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، نقل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد تأخير استمر أسابيع، وجدل سياسي بشأن الأوضاع في اليومين الأخيرين ما أجل نقلها أكثر من مرة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه تقرر نقل الأموال القطرية إلى غزة.

واوضح المصدر، أن القرار اتخذ بناءًا على توصية من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

لكن  نائب رئيس حركة حماس في غزة، د. خليل الحية، اكد اليوم مساء الخميس، أن حركته ابلغت  السفير القطري محمد العمادي رفض استقبال المنحة القطرية. 

وقال الحية في مؤتمر صحفي إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفا "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

وحمّل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

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