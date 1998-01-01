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اثر نشر بطاريات القبة الحديدية

اسرائيل تستدعي جزئيا وحدات الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي

الخميس 24 يناير 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تستدعي جزئيا وحدات الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي



القدس المحتلة/سما/

اعلنت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال أصدر قراراً باستدعاء محدود لجنود الاحتياط في وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلي، والتي تتولى تشغيل منظومة القبة الحديدية.

وقالت المصادر ان عملية الاستدعاء جاءت بعد نشر بعض القبب الحديدية، في غوش دان، واسدود وبعض المناطق في جنوب البلاد، خشية من التصعيد مع الفصائل الفلسطينية التي تتهم إسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بوساطة مصرية، قطرية، ودولية.

وحسب المصادر فأن استدعاء بعض جنود الاحتياط في وحدات الدفاع الجوي الإسرائيلي جاء ضمن إجراءات احترازية إسرائيلية، خشية التصعيد مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وفي الشمال مع حزب الله ، وسط الحديث عن رفض حماس لآليات صرف المنحة القطرية، والابتزاز الإسرائيلي في طريقة إدخالها.

وتخشى جهات أمنية إسرائيلية من تنفيذ حماس والجهاد الإسلامي في غزة عمليات ضد قوات الجيش المنتشرة على حدود قطاع غزة.

وتقديرات أمنية أفادت أيضاً بأن حالة الاحتقان في غزة، واستمرار الحصار، واغلاق معبر رفح، قد يقود إلى انفجار قريب للأوضاع، ما لم تقم إسرائيل بالوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، لاستمرار حالة الهدوء في قطاع غزة.

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