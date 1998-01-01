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محافظ خان يونس : لن نسمح بتحويل قضيتنا الفلسطينية الى مساعدات انسانية

الخميس 24 يناير 2019 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

زار الدكتور احمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس فضيلة الشيخ ياسين الاسطل رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية بمستشفى غزة الاوروبي للاطمئنان على حالة الصحية ونقل تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس للشيخ الاسطل وتحيات مستشار الرئيس الحاج اسماعيل جبر متمنين له الصحة والعافية .

وشكر الشيخ ياسين الاسطل المحافظ على زيارته وجهوده الطيبة ، وطالب الاسطل بنقل تحياته للقيادة الفلسطينية مؤكدا على أن اطاعة الرئيس عباس أمر واجب بصفة ولي الامر متمنيا لو التوفيق والسداد في خدمة وطنا الغالي فلسطين .

وأكد المحافظ أن الازمات الخاصة التي يمر بها قطاع غزة سببها  السماح لتدخلات اقليمية في الشأن الفلسطيني والعمل لأجندات خارجية هدفها ضرب وحدة الصف الوطني والقرار الفلسطيني المستقل .

وقال محافظ خان يونس عن السياسات الخارجية لبعض الدول وتدخلاتها في الشأن الفلسطيني سيكون سبب في تحويل قضيتنا الفلسطينية من قضية وطن الى قضية مساعدات وكابونات قائلا بأن هذا الدور غير مرغوب فيه فلسطينيا ولن نسمح به مطلقا وان ما يحدث في قطاع غزة هو تطبيق لصفقة ترامب المشبوهة وتقويض لحلم الدولة الفلسطينية .

كما طالب المحافظ الشيبي حركة حماس بالتراجع عن سياستها وتصريحاتها الاعلامية والالتزام بتفاهمات القاهرة 2017  والاستجابة لدعوات الرئيس محمود عباس بتمكين الحكومة، للتمكن من الانتقال بالعمل الحكومي إلى غزة بشكل فاعل وشامل والتحضير للانتخابات الفلسطينية ،وإنهاء ملف الانقسام وإعطاء قضيتنا الوطنية الزخم والقوة، لمواجهة المؤامرات التي تعصف بنا خاصة ما يسمى بصفقة القرن ، وتفويت الفرصة على إسرائيل بتضليل الرأي العام الدولي بأن القضية الفلسطينية قضية انسانية ومشاريع اقتصادية، وكأننا شعب يناضل من أجل تحسين أوضاعه المعيشية، بينما الحقيقة أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولته الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

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