اللواء منصور يستقبل وكيل وزارة الاعلام

رام الله /سما/



استقبل اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية يوسف المحمود وكيل وزارة الاعلام والوفد المرافق له بهدف تنسيق العمل المشترك ما بين الوزارتين، وتناول اللقاء مناقشة الاطار القانوني الخاص بنظام ترخيص المحطات الاذاعية والتلفزيونية الارضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والانتاج الاعلامي ، وذلك بهدف تسهيل الاجراءات لضمان حرية الرأي والتعبير وفق القانون الاساسي والانظمة المرعية.

حضر اللقاء مدير عام المنظمات غير الحكومية والمستشار القانوني ومدير الجمعيات الاجنبية.

