"صندوق دعم الشباب" يفتح باب التسجيل لقرض الزواج الأحد المقبل

غزة / سما /

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسيكون التسجيل متاحاً للفئة العمرية (28-35) عاماً فقط.

وأوضح أ.عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب أن مجلس إدارة الصندوق عقد عدة اجتماعات بحضور وتوجيهات أ.أحمد محيسن رئيس مجلس إدارة الصندوق، وقرر أن تكون الفئة المستفيدة من القروض خلال الدورة الحالية هم الفئة العمرية (28 -35) عاماً كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب، وأضاف الهبيل أن مجلس إدارة الصندوق ناقش العديد من الاقتراحات بخصوص قروض الزواج نظراً للإقبال الكبير للاستفادة من القرض، وتم الاتفاق على إتاحة الفرصة للفئة التي لم تحصل على نصيب في الدورات الماضية.

وأشار مدير عام الصندوق أن التسجيل سيفتتح اعتباراً من يوم الأحد 27-1-2019 وحتى الخميس 31/1/2019، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب وعبر نظام التسجيل الحكومي الموحد، وأضاف أن جميع المسجلين سيدخلون القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض كما حصل في الدورات السابقة.

يذكر أن قرض الزواج الذي يقدمه صندوق دعم الشباب هو قرض حسن تبلغ قيمته (2000) دولار، ويتم سداده بواقع (100) دولار شهرياً، ويشترط في المتقدم للقرض أن يحضر عقد الزواج، وكفيلين من البنوك المعتمدة لدى الصندوق.