المجلس الطبي يكرم مديرة مشروع تنمية القدرات الصحية

كرّم المجلس الطبي د. سلوى البيطار مديرة مشروع تنمية القدرات الصحية الفلسطينية بتنفيذ مؤسسة انتراهيلث الدولية.

وجاء هذا التكريم خلال حفل تسليم مشروع انتراهيلث والذي تم تتويجه بالانتهاء من اعداد المنهاج التدريبي لاختصاص التخدير والانعاش، في فندق الكرمل.

وأشاد الدكتور أمين ثلجي – الأمين العام للمجلس بالدكتورة سلوى البيطار مثمناً قرار عودتها الى الوطن واصرارها على خدمة وتطوير القطاع الصحي رغم المعيقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

وأثنى أعضاء المجلس المكلفين بإعداد المناهج التدريبية المقرة من قبل المجلس على الجهود التي بذلتها د. البيطار و القائمين على المشروع ، مؤكدين على ان مثل هذه المشاريع تساهم بشكل كبير بالارتقاء بالواقع الصحي في فلسطين.

من جهتها، شكرت د. البيطار المجلس الطبي على هذه اللفتة الكريمة مؤكدة عن استعدادها الدائم لخدمة القطاع الصحي الفلسطيني وانها لن تتردد في العودة الى فلسطين مجدداً.

وكرّم المجلس الطبي السيدة مها الخطيب منسقة المشروع ، شاكراً دورها الفعال خلال الفترة الماضية.

وشارك في التكريم الدكتور محمد لؤي المبيض – رئيس اللجنة العلمية العليا ، ود. هاني عابدين ، ود. عبد الرزاق أبو ميالة ، ود. دينا أبو جبر ، ود. فهمي جبران ، ود. معتز سلطان ، ود. عدنان فرهود ، ود. صلاح الهشلمون.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الطبي قام وبالتعاون مع مؤسسة انتراهيلث انترناشونال بإنجاز مشروع تطوير أنظمة المجلس الالكترونية ، اضافة الى اعداد السجل الالكتروني (Electronic Log Book) للأطباء المقيمين وبناء المناهج التدريبية لاختصاص طب الأطفال، والأمراض الداخلية العامة والجراحة العامة والتخدير والانعاش.