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زراعة أشجار زيتون في قرية كردلة بالأغوار الشمالية

الخميس 24 يناير 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

شاركت عشرات المواطنين وفعاليات طوباس، اليوم الخميس، بزراعة مئات الأشجار في أراضي مواطنين مهددة بالاستيلاء في قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية مراد شتيوي: "هذه الفعالية هي جزء من استراتيجية الهيئة، لدعم صمود المواطنين في المناطق المهددة"، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات مشابهة أخرى في الفترة المستقبلية.

بدوره، قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: إن هذه الفعالية شملت زراعة ألف شجرة زيتون تقريبا على مساحة أراضي بلغت مساحتها 50 دونما من أراضي المواطنين المهددة".

يشار إلى أن الفعالية تمت بدعم من مؤسسة “penny appeal”، واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، وبتنظيم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع محافظة طوباس.

#الزيتون

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