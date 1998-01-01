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جامعة الأقصى تستقبل وفداً من الهلال الأحمر القطري

الخميس 24 يناير 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

في إطار سعيه للتعاون والتشبيك مع المنظمات الخيرية التقى رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي وفداً من الهلال الأحمر القطري، يرافقه السادة المستشارين، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة .

وخلا حديثه أشار د. الشرافي  إلى أن زيادة أعداد الطلبة سنوياً يستوجب توفير العديد من المباني المهيئة لاستيعابهم، وأن حجم الانجازات في الجامعة يُحمله والطواقم العاملة بالجامعة المزيد من المسئولية لتهيئة بيئة تعليمية أفضل ، مشيراً إلى أهمية التواصل والتشبيك مع الهلال الأحمر القطري من أجل خدمة تلك الشريحة الهامة في المجتمع الفلسطيني.

من ناحيته عبر مدير مكتب الهلال الاحمر القطري بغزة  د. أكرم نصار عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مبدياً الاستعداد للدعم والمساندة، مؤكداً أن دعم المؤسسات التعليمية هو واجب وطني ، وفي سياقٍ آخر أشار د. نصار إلى أهمية التركيز على قطاعي الصحة والنظام البيئي، وضرورة تطوير البُنى التحتية للتعليم الصحي، معرجاً على أهمية التوسع في المشاريع الصغيرة التي بدورها تشجع الأسر الفقيرة أن تصبح منتجة ومدرة للدخل.

#جامعة الأقصى

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