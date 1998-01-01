وزير الاتصالات وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا جنغتشن تشو، اليوم الخميس، مراحل تنفيذ مشروع دعم الحوكمة والحكومة الإلكترونية.

وأوضح موسى خلال اللقاء، أن المشروع يهدف لتقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتطوير مركز التعافي من الكوارث وبناء الحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة، وتقديم الاستشارات اللازمة لتشغيل عمل الحكومة الإلكترونية واستراتيجية أمن المعلومات، إضافة الى بناء القدرات في الحكومة الإلكترونية.

واعتبر مشروع الحوكمة من أهم وأضخم المشاريع، التي من شأنها تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع تقنية وأمن المعلومات، إضافة الى توفير خدمات للمواطنين في ظل التسارع الهائل في حجم المحتوى والبيانات، والطلب المتزايد لتوفير بيئة تكنولوجية تتناسب وحجم التطور العالمي في هذا المجال.

وناقش الجانبان احتياجات المشروع وآليات تنفيذه بما يكفل أفضل النتائج.

وانتهى الاجتماع بتوقيع اتفاقية مبدئية تتضمن أبرز المراحل والخطوط الرئيسة التي تتعلق بالمشروع.

يذكر أن مشروع الحوكمة والحكومة الإلكترونية، الوحيد الذي اختارت تمويله المؤسسة الكورية من فلسطين لهذا العام، وسينفذ على مدى خمس سنوات (2020-2024).