وزير إسرائيلي : أبو مازن هو المشكلة وليس الحلّ

هاجم زئيف إلكين وزير البيئة الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس بعد التقارير التي وردت في الإعلام العبري حول دفع مئات الملايين من الشواكل لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وقال إلكين في تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة، إن "أبو مازن ليس هو الحل، أبو مازن هو المشكلة". مشيرًا إلى أنه حين كان نائبًا لوزير الخارجية كان يقلق من الاجتماعات مع الفلسطينيين والوسطاء، لأنه مقتنع أن "الفلسطينيين لا يريدون حقًا السلام مع إسرائيل"، وفق قوله.

في سياق متصل ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لخصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى الذين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية، من عوائد الضرائب المالية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم نهاية الشهر الجاري تقديم تقرير للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" يتضمن بالتفصيل المبالغ المالية التي تدفع من قبل السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، بهدف اتخاذ قرار بشأن خصم تلك الأموال من الضرائب.

ووفقا للصحيفة، فإن السلطة صرفت ما لا يقل عن 502 مليون شيكل لأسرى أفرج عنهم خلال عام 2018. مدعيةً أن السلطة تخفي في موازانات عملها ما تدفعه لعائلات الشهداء والأسرى، والأسرى المحررين.

وادعى تقرير إسرائيلي داخلي، أن السلطة دفعت 230 مليون شيكل للأسرى داخل السجون. كما دفعت 167 مليون شيكل لأسرى أفرج عنهم، إلى جانب 96 مليون شيكل مزايا إضافية لأولئك الأسرى الذين أطلق سراحهم ولعائلاتهم. مشيرًا إلى أن الراتب الذي يدفع للأسرى يعتمد على فترة محكوميته.

ووفقًا للتقرير، فإن السلطة دفعت خلال يناير/ كانون الثاني من عام 2018 مبلغ 20 مليون شيكل للأسرى في السجون. مشيًرا إلى أنه لم يعرف حجم الأموال التي تنفق على عائلات منفذي العمليات من الشهداء، وكذلك الجرحى، ولكن ما يعرف أنه خصص مبلغ 687 مليون شيكل لهم العام الماضي.