أبو هولي يطلع السفير المصري على آخر التطورات لا سيما أوضاع اللاجئين

رام الله / سما /

اطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام عاشور على اخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية على وجه العموم، واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن، والشتات .

وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، إلى قرار القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري والي ملف المصالحة الفلسطينية.

كما وضعه في صورة القرار الاسرائيلي بإغلاق مدارس "الأونروا" في القدس مع نهاية العام الدراسي، والتي تأتي ضمن المخطط الاسرائيلي الأميركي لإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، والتطبيق العملي لتكريس القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الاصليين .

واشاد ابو هولي بالجهود المصرية ودورها الذي كان حاضرا بقوة بتمكين "الأونروا" من تخطي العجز المالي الذي اصاب ميزانياتها بعد وقف التمويل الاميركي خاصة تحرك وزير الخارجية المصري سامح شكري، لافتا الى ان التنسيق المشترك بين فلسطين ومصر مع الدول العربية كان سببا في تقليص العجز المالي الى 20 مليون دولار، راجعا في الوقت ذاته ايضا الى التبرعات العربية السخية، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة والكويت وقطر التي قدرت مجموعها 261 مليون دولار اميركي .

واوضح ان الحملة المحمومة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد مخيم شعفاط ومؤسسات الأونروا وترويج الاشاعات حول اغلاق مدراسها في القدس تحمل بعدا سياسيا لتمرير "صفقة القرن"، وانهاء عملها في القدس.

كما تطرّق إلى اللقاء الذي جمعه مع مدير عمليات الاونروا في المحافظات الشمالية غوين لويس التي أكدت ان الأونروا ضد القرار الاسرائيلي بإغلاق مدارسها وستواصل عملها في مؤسساتها في القدس كالمعتاد وتجسيدا لهذا الموقف افتتحت بالأمس مدرسة سلوان الاساسية تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الجديد .

واشار الى وجود سيناريوهات اسرائيلية اميركية لتصفية قضية اللاجئين من خلال التحرك في الامم المتحدة لتغيير تفويض الأونروا الممنوح بالقرار 302 واعادة صياغته التعريفية، او ان يمرر القرار 302 ويكون التصويت لصالحنا ضعيف لافتا الى ان دائرة شؤون اللاجئين وضعت خطة للاستفادة من ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77+ الصين لدعم التفويض الممنوح للأونروا الى جانب خطة اخرى لمواجهة الاستهداف الاسرائيلي للأونروا ولمخيمات القدس خاصة مخيم شعفاط .

وتطرق الى اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والظروف الحياتية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في اوساطها، والتي دفعت بعدد من اللاجئين الشباب للهجرة الى اوروبا الى جانب عوامل اخرى خاصة في قطاع غزة نتيجة الحصار وضعف سوق العمل .

وشدد ابو هولي خلال اللقاء على عمق العلاقة الاخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس حريصون على تعزيز التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات، والمؤامرات التي تستهدف قضيتي القدس واللاجئين .

بدوره، أعرب عاشور عن استعداد دولته للتنسيق والتحرك لدعم الموقف الفلسطيني في تجديد الدعم لوكالة الغوث الدولية، مؤكدا ان مصر ستبقى داعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني المبدئية في العودة وتقرير مصيره.

وقال "ان انسداد الأفق امام عملية السلام ووصول المصالحة الى طريق مسدود عقد المشهد السياسي في المنطقة" .