"الفرعون" يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال

دبي / وكالات/

قاد النجم المصري محمد صلاح، ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد فريقه على الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب أنفيلد، تقدم كريستال بالاس، عند الدقيقة 34 عبر أندريس تاونسند، قبل أن يتعادل صلاح لليفربول عند الدقيقة 46 بهدف مميز.

وبعد هدف صلاح سجل روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 53، قبل أن يتعادل كريستال بالاس عند الدقيقة 65 عبر جيمس تامكينز.

وعند الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ظهر الفرعون المصري مجددا وسجل الهدف الثالث قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع عند الدقيقة 92، لكن كريستال سجل هدف ثالث، لتنتهي المباراة برباعية أهداف لليفربول مقابل ثلاثة لكريستال بالاس.

وبهذين الهدفين وصل صلاح إلى هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 72 مباراة لعبها في "البريميرليغ" ليكون رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ المسابقة.