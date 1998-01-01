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الهباش : اقتحام " قائد شرطة الاحتلال " للمسجد الأقصى صب للزيت على النار

الخميس 24 يناير 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش : اقتحام " قائد شرطة الاحتلال " للمسجد الأقصى صب للزيت على النار



رام الله /سما/

أدان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية جريمة إقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الإرهابي " يورام هليفي  قائد ما يسمى شرطة القدس " في دولة الإحتلال وبرفقة ما يسمى " المحاربين الإسرائيليين القدامى "، الذين نفذوا جريمة احتلال المدينة المقدسة في العام 1967 م من القرن الماضي .

وقال الهباش في بيان صحفي إن دولة الاحتلال تصب الزيت على النار من خلال استمرار جريمة الاقتحامات اليومية بحق الحرم القدسي الشريف بكافة مرافقه وساحاته ، محذرا من تزايد وتيرة هذه الاقتحامات في الفترة الأخيرة وقيادتها من قبل مسؤولين ووزراء وقيادات في جيش وشرطة الإحتلال ، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاحتلال بكافة أذرعها الأمنية والسياسية والقضائية مشتركة في هذه الجريمة التي تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي الذي أكد عبر قرارات عديدة أن مدينة القدس والحرمك القدسي الشريف هو تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه .

وأضاف الهباش أن هذه الإقتحامات والإعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك تنذر بما لا يحمد عقباه وتمهد الطريق الى حرب دينية لا تبقي ولا تذر ولن يسلم من لهيبها أي أحد لأن الإعتداءات الإسرائيلة بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس تمس مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم منتشرين في بقاع الأرض ولن يقبلوا ان تداس كرامتهم عبر تدنيس قبلتهم الأولى وثالث أقدس بقعة على الأرض في عقيدة المسلمين، مضيفا : يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على لجم دولة الإحتلال ووقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى قبل فوات الأوان ومطالبا في نفس الوقت العالمين العربي والإسلامي لمساندة إخوانهم الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها أمام المخططات التهويدية التي تنفذها دولة الإحتلال في المدينة .

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