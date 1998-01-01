المجلس الأعلى لأولياء الامور مع مدير عمليات الاونروا بغزة

غزة / سما/



أجتمع وفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور في قطاع غزة امس مع السيد ماتياس شمالي - مدير عمليات وكالة الغوث الدولية بغزة - في مقر وكالة الغوث الدولية بحضور فريد أبو عاذرة مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث.

و بدأ السيد ماتياس حديثه بالترحيب بأعضاء المجلس ومن ثَمّ تطرق إلى أهمية الإنجاز الذي تم تحقيقه في الوصول لبداية عام جديد دون أي عجز مالي متراكم من العام السابق وأنها كان بمثابة المعجزة . و أوضح أن استمرار مدارس وكالة الغوث الدولية والعيادات بالعمل يعد إنجازا آخرا في ظل الظروف الصعبة جداً التي مرت بها الوكالة خلال العام الماضي.

و شكر السيد ماتياس المجتمع المحلي وأولياء الأمور لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز ومساندتهم ودعمهم في فتح المدارس واستمرار الخدمات الصحية للاجئين.

وأكد بان الوكالة اضطرت لاتخاذ بعض الإجراءات لتوفير بعض الأموال والحفاظ على استمرار الخدمات، فقد تمكنت من توفير 92 مليون دولار من خلال تقليص خدمات برنامج الدعم النفسي والطوارئ، وتقنين السفر وتجميد بعض الوظائف ومواصلة الأطباء في عيادات الوكالة بعلاج أعداد كبيرة من المرضى خلال اليوم وذلك من أجل عدم تعيين أطباء جدد لتفادى الأزمة.

وأردف شمالي قائلاً "أننا فخورون بقدرتنا على حماية الوكالة من الانهيار؛ وأضاف أن موازنة الاونروا للعام القادم تبلغ ٧٥٠ مليون دولار وهذا سيمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات".

وقال انه سيتم توجيه نداء استغاثة نهاية الشهر الحالي لطلب توفير دعم مالي لاستمرار الخدمات لمدة 6 شهور أخرى موضحا أن التوظيف الجديد سيكون عبر عقود DLC للوظائف الخالية من مدراء المدارس ولا يوجد تعليمات لتحويل العقود اليومية إلى عقود ثابتة (فكس تيرم).

وأوضح أن الوكالة تطمح دوماً لتقديم تعليم ذي جودة وأن نتائج التعليم هذا العام في وكالة الغوث أفضل من نظرائهم في المدارس الخاصة والحكومية وهذا مؤشر إيجابي جدا.

وشكر الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور في قطاع غزة جميع العاملين في الوكالة الذين يقدمون الخدمة اللاجئين الفلسطينيين موضحا أن هدف إنشاء وكالة الغوث الدولية لأجل تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن البنا رفض المجلس للتشكيل المدرسي 41.2 وطالب بإعادة النظر فيه؛ حيث تسبب ذلك بانتشار الأمراض بين الطلاب بسبب الازدحام، وكذلك تفاقم المشكلات النفسية والسلوكية لديهم خاصة بعد إنهاء عمل المرشدين النفسيين .

و أكد أن قرار عدم التوظيف كان مفاجئاً وأنه مدعاة للخوف على مستقبل أولادنا وأطفالنا الطلاب وطالب بإعادة النظر فيه مضيفا " أننا ننظر بخطورة لقرار إغلاق مدارس الأونروا في القدس ونرفض المادة الإثرائية ونخشى أن تكون مناورة لتمريرها مقابل فتح المدارس".

وقال إن دعاوي بعض المواطنين على موظفي الوكالة فيما يتعلق بشكواهم الكيدية هي بغرض الابتزاز أو مشكلات شخصية مؤكدا أن وكالة الغوث تعمل على استقبال الشكاوي والتعامل معها بشكل مباشر واتخاذ قرارات سريعة بوقف المعلم مباشرة؛ مطالبا بعدم التعامل معهم، وأن يكون لديهم الرأي في ذلك، وأن يتم الأخذ بتوصياتهم.

وطالب البنا بتوفير جميع احتياجات المدارس والطلاب وتوفير القرطاسية في الفصل الثاني.

وأطلع جميع أعضاء المجلس السيد ماتياس على قضايا مهمة كالسرقات داخل المدارس وطالبوا بعودة الحراسات الليلة للمدارس وضرورة تعبيد شوارع المدارس وخاصة في فصل الشتاء.

وقد تساءل أعضاء المجلس حول تقليص الوكالة للوظائف وفتح وظيفة محقق على درجة ١٧؟.

وشددوا على ضرورة استمرار الكابونة الغذائية بسبب الفقر والحصار منذ 12 عام على قطاع غزة، وبناء مدارس جديدة خاصة أنه يوجد مدارس ما زالت مغطاة بالواح الصفيح ونحن في عام 2019، مشددا على ضرورة عدم إلغاء الواجبات البيتية للطلاب لما لها من مردود تربوي مهم.

و طالبوا "بفتح وظائف جديدة في ظل اكتظاظ الفصول الدراسية في قطاع غزة حيث أن نسبة الطلاب في قطاع غزة هي الأكبر على مستوى الأقاليم الخمسة".

وأجاب ماتياس على بعض التساؤلات موضحا أن الوظائف هي لكل الوكالة في كل مكان، وأنه سيتم العمل على تعبئة وظائف مدراء المدارس.

وأجاب أعضاء المجلس بأن الأمراض تنتشر بسبب الغرف المزدحمة وتنتشر الأمراض بين الطلاب.

وأكد السيد فريد أبو عاذرة على ضرورة توعية الأهالي بالنظافة وعمل ورشات لتوعية أولياء الامور مشيرا إلى أن المشاكل موجودة حتى ولو كان العدد 37 داخل الفصل بشكل متفاوت .

بدورهم اعترض اعضاء مجلس اولياء الامور على حديث" ابو عاذرة" مؤكدين أن هذا لا يتوافق مع جودة التعليم بهذا العدد و أنهم سيقومون بتقديم تقرير عن سلبية زيادة عدد الطلاب وتأثيره على مستوى تحصيلهم وسلوكهم.

وردا على موضوع إلغاء الواجبات البيتية قال ابو عاذرة أنه" لا يوجد تغيير لدينا وسيتم عقد ورشة عمل لدراسة الموضوع وتقرير المناسب لمصلحة الطلاب" مؤكدا أنه في هذا الفصل ستستمر الواجبات البيتية للطلاب.

وأوضح أنه تم توزيع وسائل تعليمية من صف أول إلى رابع و فتح برنامج التعليم المساند موضحا أنه تم إضافة ثلاثة حصص للمادة اللغة العربية ومادة الرياضيات للصفين الثالث والرابع.

وأضاف بأن معظم مدارس غزة هي ملك لوكالة الغوث وليست مستأجرة كما هو الحال في الأقاليم الأربعة الأخرى.

وأشار بأن مدارس الوكالة في غزة تعلم حصتين أكثر من الحكومة وهذا تميز.

وحول مدى صحة تحويل الصف الأول إلى رياض الأطفال قال "هذا غير صحيح ولن يحدث".

اما ما يتعلق بخصوص الكابونة الغذائية قال ماتياس "مستمرة ولا تغيير عليها".

وأوضح أن "الحراسات أولوية ثانية فلا يوجد ميزانية لهم والأولوية إيصال خدمة التعليم والصحة للاجئين" مشيرا الى أن الوكالة سوف تبني ثلاثة مدارس جديدة وان قرار توظيف محققين على درجة 17 منفذ في كل الأقاليم".

وقال أن القرطاسية لهذا الفصل لم تتوفر حتى الان .



