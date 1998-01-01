بلدية الخليل تستنكر قرار الاحتلال وقف العمل في شارع بيت عينون

الخليل / سما /

استنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، قرار أمن المستوطنات وحرس الحدود التابعين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بوقف العمل في شارع بيت عينون "اليونسكو"، حيث قاموا باحتجاز عدد من آليات بلدية الخليل.

وأوضح أبو سنينة، أنّ بلدية الخليل شرعت منذ ما يقارب من ثلاثة أشهر بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوسعة شارع بيت عينون الواقع شمال شرق الخليل ويبلغ طوله 2000م، حيث يعتبر أحد أهم مداخل مدينة الخليل الشمالية.

وأكد أن هذه الإجراءات الرامية لإعاقة عمل طواقم البلدية في المدينة وعلى مداخلها الرئيسية، لن يثني البلدية عن خدمة المواطنين في كافة أماكن سُكناهم.