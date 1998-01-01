  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية الخليل تستنكر قرار الاحتلال وقف العمل في شارع بيت عينون

الخميس 24 يناير 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استنكر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، قرار أمن المستوطنات وحرس الحدود التابعين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بوقف العمل في شارع بيت عينون "اليونسكو"، حيث قاموا باحتجاز عدد من آليات بلدية الخليل.

وأوضح أبو سنينة، أنّ بلدية الخليل شرعت منذ ما يقارب من ثلاثة أشهر بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوسعة شارع بيت عينون الواقع شمال شرق الخليل ويبلغ طوله 2000م، حيث يعتبر أحد أهم مداخل مدينة الخليل الشمالية.

وأكد أن هذه الإجراءات الرامية لإعاقة عمل طواقم البلدية في المدينة وعلى مداخلها الرئيسية، لن يثني البلدية عن خدمة المواطنين في كافة أماكن سُكناهم.

#بلدية الخليل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الخيارات التي تنتظر قطاع غزة في الأيام المقبلة ؟

"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة

بالفيديو: هكذا اغتال جيش الاحتلال الشهيد أشرف نعالوة

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

"صلح رام الله" تحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

وزارة المالية تعلن صرف دفعة مالية للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

الأخبار الرئيسية

مصادر : "حماس" مستاءة من التلاعب الإسرائيلي بالمنحة القطرية وأبلغت العمادي التالي ..

الرئيس عباس

بعد محاولات لعام ونصف.. نادي الاسير يناشد الرئيس عباس عبر الصحف للقائه

الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطارية القبة الحديدية في تل ابيب

مسيرات العودة - ارشيف

هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا

العمادي

العمادي يصل غزة عبر معبر "بيت حانون" وتضارب حول تحويل المنحة القطرية