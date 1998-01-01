مجلس الإفتاء يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

رام الله / سما /

حمَّل مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة معتقل "عوفر" على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، حيث الاعتداءات مستمرة عليهم، بشكل انتقامي ووحشي وإرهابي، وأن المئات من عناصر وحدات القمع نكلوا بالأسرى، محدثين في صفوفهم إصابات متفاوتة، ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار إلى الأسرى البواسل الرازحين في زنازين الاحتلال وسجونه، والتي تفتقر لأبسط متطلبات حقوق الإنسان، بهدف النيل من عزيمتهم وصبرهم، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة، وتبييض السجون الإسرائيلية، وإدانة القمع الاحتلالي الذي تنفذه سلطات الاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها النكراء التي ترتكبها بحق أسرانا الأبطال وأهاليهم.

من جانب آخر؛ حذر المجلس من محاولات سلطات الاحتلال تصفية قضية اللاجئين، وذلك من خلال قيامها بإغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، بدءا من العام الدراسي المقبل، ويأتي هذا القرار الجائر بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مدرسة "القادسية" في القدس، بهدف تهويد التعليم في القدس، ومحاولات الاستيلاء على مبانٍ تطل على المسجد الأقصى مباشرة.