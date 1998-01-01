مصادر : "حماس" مستاءة من التلاعب الإسرائيلي بالمنحة القطرية وأبلغت العمادي التالي ..

غزة / سما /

اكدت مصادر مطلعة مقربة من حركة حماس، أن الحركة مستاءة جدًا من التلاعب الإسرائيلي في قضية المنحة القطرية وتأخير نقلها إلى قطاع منذ أسابيع.

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ "القدس" اليوم الخميس إن قيادة الحركة أبلغت السفير القطري محمد العمادي استياءها من عدم إيفاء إسرائيل بالتزاماتها بإدخال المنحة في وقتها المحدد مع بداية كل شهر.

واشارت المصادر، إلى أن قيادة "حماس" أبلغت السفير العمادي رفضها استلام المنحة القطرية عبر وزارة المالية التابعة لها في غزة، موضحةً أن الحركة لن تتدخل في قرار صرف المنحة وطريقة توزيعها، بعد أن أصبحت المنحة رهينة لمزاج الاحتلال وعدم التزامه بتفاهمات الهدوء الأخيرة.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة الحركة، أمرت وزارة المالية بغزة بصرف دفعة مالية بنسبة 40% من الأموال المتوفرة من الجباية الداخلية لديها.

يشار الى ان العمادي وصل غزة مساء امس الاربعاء قادما من اسرائيل بعد لقائه مع مسؤولين اسرائيليين ، في اطار مفاوضات فرض التهدئة قبل انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار يوم غد الجمعة والتي تحمل شعار "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر".

وأشار التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، إلى أن الدفعة الثالثة تم تحويلها بمجرد دخول العمادي إلى قطاع غزة، دون الإفصاح عن الآلية التي تم من خلالها تحويل الدفعة المقدرة بـ15 مليون دولار.

في حين أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، إلى أن التقارير الواردة حول تحويل الدفعة الثالثة غير دقيقة، ونقل عن مسؤول إسرائيلي، أن القرار حول إدخال الدفعة الثالثة من أموال المنحة لم يتخذ بعد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.