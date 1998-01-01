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غادة عادل تثير الجدل بما فعلته مع طليقها

الخميس 24 يناير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غادة عادل تثير الجدل بما فعلته مع طليقها



وكالات / سما /

كشفت مجموعة ممن الصور نشرها المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” غياب طليقته الفنانة غادة عادل، عن العرض الخاص بمسرحيته الجديدة “3 أيام في الساحل”، والذي يقوم ببطولتها محمد هنيدي، وحرص عدد كبير من النجوم على حضوره.

غياب غادة عادل عن العرض الخاص بالهواري أثار جدلاً كبيراً خصوصًا وأنهما يحرصان على تبادل التعليقات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد استمرار صداقتهما رغم الطلاق، فالكثير من متابعي مجدي الهواري تعجبوا من غياب طليقته رغم أن ابنائهم تواجدوا بالعرض الخاص.

وعلق الهواري من خلال حسابه على “فيسبوك” على تواجد الكثير من النجوم بهذا اليوم وكتب: “الحمد لله افتتاح تاريخي رائع كان شعاره الحب النهارده بس بقي في حاجة علي الارض اسمها CairoShow شكراً للي حضر شكر للي اعتذر وكمان شكراً للي مجاش”.

#غادة عادل #طليق

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