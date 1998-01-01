الموت يغيب منتج أفلام "رامبو"

وكالات / سما /

توفي المنتج الأميركي المجري أندرو فاينا المعروف بإنتاجه أعمالا سينمائية بارزة في الثمانينات خصوصا «رامبو» و«داي هارد» و«ترمينايتر» عن 74 عاما في منزله في بودابست، على ما أعلن الصندوق الوطني للأفلام .

وأشار الصندوق في بيان إلى أن المنتج المعروف باسم أندي فاينا «توفي في منزله في بودابست عن 74 عاما بعد صراع طويل من المرض».

فاينا مولود في بودابست في الأول من آب (أغسطس) 1944. وهو غادر المجر مع عائلته بعد الانتفاضة ضد النظام الشيوعي التي سحقها الاتحاد السوفياتي سنة 1956.

وبعد محطة في هونغ كونغ، انتقل إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة حيث انطلق في عالم السينما. ومع شريكه في شركة «كارولوكو» المنتج الأميركي اللبناني الأصل ماريو قصار، خاض غمار الإنتاج السينمائي مقدما سلسلة من الأعمال الناجحة أبرزها «رامبو» و«ترمينايتر» و«بايزك إينستنكت» و«توتال ريكول» و«أنجل هارت».

وبعد إنتاجه نحو أربعين فيلما في الولايات المتحدة، عاد فاينا إلى المجر نهائيا خلال العقد الماضي. وقد شغل هذا الحليف المقرب من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان منصب المفوض الحكومي لشؤون السينما منذ 2011.

وساهم هذا الرجل الملقب «مستر سينما» في جعل بودابست إحدى عواصم السينما في العالم خصوصا بفضل تقديم حوافز ضريبية، إذ صُوّرت في العاصمة المجرية أفلام عالمية عدة.