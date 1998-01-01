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العثور على "كنز أثري" في مصر يعود إلى فترة الهكسوس

الخميس 24 يناير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على "كنز أثري" في مصر يعود إلى فترة الهكسوس



وكالات / سما /

عثرت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر، على مجموعة من المقابر والآثار التي تعود إلى فترة الهكسوس، الأمر الذي يعد بمثابة "كنز أثري" يوفر مزيدا من الفهم عن تلك الحقبة الزمنية.

وعُثر على الآثار خلال أعمال حفر للبعثة في منطقة " كوم الخلجان" الواقع على الحدود الفاصلة بين "محافظتي الشرقية والدقهلية"

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن المقابر تحتوي بداخلها على قطع حيوانية ملحقه بها، ومجموعة من الفخار الأسود المعروف بـ"فخار تل اليهودية" المميز لفترة الهكسوس.

وعثرت البعثة على أوان دائرية الشكل، وأخرى على شكل الكمثرى وحوامل مصنوعة من الفخار. وكان داخل أحد هذه الأواني قطع صغيرة تحمل نقوشا وزخارف مميزة لهذه الفترة.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية أيمن عشماوي، إن البعثة عثرت على 20 قطعة أثرية حتى الآن جميعها تأخذ وضع القرفصاء، وتعود إلى فترة ما قبل الأسرات، ومعظمها في حالة غير جيدة.

كما عثرت البعثة على بعض المتاع الجنائزي داخل المقابر، منها مجموعة من الأواني الفخارية وبعض الأدوات الحجرية، مثل الشفرات والسكاكين البدائية.

#الهكسوس #مصر

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