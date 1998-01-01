  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عائلة هندية تدفن طفلتها حية بسبب "الأرواح الشريرة"!

الخميس 24 يناير 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة هندية تدفن طفلتها حية بسبب "الأرواح الشريرة"!



وكالات / سما /

دفنت عائلة من مدينة شاهجانبور بولاية أوتر برديش في الهند ابنتها الرضيعة حية، بعد أن أقنعها الكاهن بأن الطفلة مسكونة بالأرواح الشريرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفلة أنقذت بعد أن سمع صراخها أحد المارة بالقرب من المكان الذي دفنت فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاهن، وفقا لوالدي الطفلة، هو الذي أقنعهما بأن وجود هذه الطفلة في المنزل سيدمر حياتهما. ونتيجة لذلك، حمل أقارب الزوجين الرضيعة البالغة من العمر 20 يوما فقط، إلى بركة قريبة حيث دفنوها هناك.

وبعد بضع ساعات، اكتشفها أحد المارة بعد أن سمع صراخها. وكانت درجة الحرارة قد انخفضت لتصل إلى 3 درجات مئوية فقط، لذلك عد الأطباء إنقاذ الطفلة معجزة بحد ذاته.

وقال منقذ الطفلة للصحفيين: "هذه قسوة. لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن رمي طفل في مثل هذا البرد".

وتتلقى الطفلة الآن الرعاية اللازمة وحالتها الصحية مستقرة. واعتقلت الشرطة الكاهن ووالد الطفلة، ولا تزال الشرطة تبحث عن الأم التي تمكنت من الهرب.

#عائلة

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الخيارات التي تنتظر قطاع غزة في الأيام المقبلة ؟

لأول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والبرغوثي يتحدث عن لحظات الاغتيال

بالفيديو: هكذا اغتال جيش الاحتلال الشهيد أشرف نعالوة

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

"صلح رام الله" تحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

وزارة المالية تعلن صرف دفعة مالية للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

وصول نائب ميلادينوف لغزة ..وتحضيرات لوصول العمادي مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

بعد محاولات لعام ونصف.. نادي الاسير يناشد الرئيس عباس عبر الصحف للقائه

الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطارية القبة الحديدية في تل ابيب

مسيرات العودة - ارشيف

هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا

العمادي

العمادي يصل غزة عبر معبر "بيت حانون" وتضارب حول تحويل المنحة القطرية

"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة