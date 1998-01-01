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محاربون قدامى احتلو الأقصى عام 67 يقتحمون المسجد

الخميس 24 يناير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاربون قدامى احتلو الأقصى عام 67 يقتحمون المسجد



القدس المحتلة / سما /

اقتحم قائد لواء شرطة القدس يورام هليفي، باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس، برفقة مجموعة من المحاربين القدامى.

وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس، إنّ هليفي رافق محاربين قدامى في جيش الاحتلال الإسرائيلي شاركوا في احتلال المسجد الأقصى عام 67.

في سياق متصل جددت عصابات المستوطنين اليوم اقتحاماتها للمسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وادى مستوطنون صلوات تلمودية في المسجد الأقصى قرب باب السلسلة، عبارة عن "سكون صلاة الهيكل" حسب معتقدات تلمودية، لافتاً الى أن حالة التوتر امتدت من الأقصى الى البلدة القديمة في القدس وحاراتها وأسواقها التاريخية وسط دعوات للمواطنين بالتوجه الى المسجد لحمايته ووقف عربدة الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

واصطحب  المتطرف "هليفي" اصطحب معه مجموعة من العسكريين الذين شاركوا في احتلال المسجد الأقصى، ويقوم اليوم بمحاكاة ما حصل في العام 1967 وتوثيقه بتصوير الفيديو، في الوقت الذي حوّلت فيه الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال المسجد الاقصى الى ثكنة عسكرية بفعل الحراسة المكثفة والمعززة المُرافقة للمتطرف "هليفي" والعسكريين والمستوطنين.

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