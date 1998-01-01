تسريب أسعار Galaxy S10 قبل شهر من إطلاقه

وكالات / سما /

نشر موقع إخباري إيطالي يدعى “توتو أندرويد” قائمة أسعار إصدارات هاتف سامسونج Galaxy S10، وذلك قبل نحو شهر على إطلاقه.

ويبلغ سعر الإصدار ذو المواصفات الأعلى من Galaxy S10 نحو 1599 يورو، وهو تقريبًا السعر ذاته لجهاز آيفون XS Max من شركة أبل المنافسة.

ويبدأ سعر Galaxy S10 Lite من 779 يورو، ويتفاوت وفقًا لاختلاف طرازه بحسب الخصائص المضافة إلى ما بين 929 و1179 يورو.

وذكرت تقارير سابقة أن سامسونج ستعلن عن ثلاثة إصدارات من Galaxy S10 فبراير المقبل، والتي يتراوح قياس شاشتها بين 5.8 بوصة و6.4 بوصة.