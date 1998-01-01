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"آبل" تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!

الخميس 24 يناير 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تطرح دفعة من الهواتف بأسعار مخفضة!



وكالات / سما /

بعد أن أكدت وقف بيعها في الأسواق، عادت آبل لتفاجئ زبائنها بطرح كمية من هواتف "iPhone SE" في متاجرها.

وأشار موقع "AppleInsider.com" إلى أن آبل طرحت نسختين من هذه الهواتف للبيع عبر متاجرها في الولايات المتحدة، نسخة بذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، بسعر 259 دولارا، ونسخة أخرى بذاكرة تخزين 128 غيغابايت، بسعر 299 دولارا.

وجاءت هذه الهواتف بهياكل كتلك التي طرحت بها هواتف "iPhone 5s"، وشاشات بمقاس 4 بوصات، وماسح لبصمات الأصابع، ومعالج "Apple A9".

ويرى خبراء في سوق الهواتف أن آبل أقدمت على هذه الخطوة لإفراغ مستودعاتها من الهواتف القديمة، وأن الخطوة القادمة قد تكون طرح دفعة من هواتف "iPhone -6" و"iPhone-7" بأسعار مخفضة أيضا.

#آبل #الهواتف

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