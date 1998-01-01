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الصين تحذف ملايين البيانات الرقمية على الإنترنت

الخميس 24 يناير 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحذف ملايين البيانات الرقمية على الإنترنت



وكالات / سما /

أعلنت "إدارة الفضاء السيبراني" في الصين ( CAC)، حذفها أكثر من 7 ملايين من البيانات الرقمية المنتشرة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 9382 تطبيقا للهواتف الذكية.

وقامت الإدارة بتوجيه انتقادات لاذعة لتطبيقات خدمة الأخبار التابعة لشركة التقنيات العملاقة، "Tencent"، بسبب نشرها لـ "أخبار مبتذلة".

ونشرت الإعلان أول مرة الإدارة الحكومية عبر موقعها على الإنترنت، وأكدت فيه أن العملية الأخيرة جزء من "حملة تنظيف" للمعلومات "غير المقبولة والضارة"، في حين أعلنت عن إغلاق 733 موقعا إلكترونيا.

كما طالبت "إدارة الفضاء السيبراني" شركة "Tencent" بإجراء تعديلات عاجلة لبعض تطبيقاتها الرقمية، بسبب نشرها "أخبارا بذيئة وعديمة القيمة، تسبب بدورها ضررا وأذى بالنظام البيئي لشبكة الإنترنت".

وكذلك، قامت الإدارة بتوجيه انتقاد لموقع "هوابان" المتخصص في مشاركة الصور، في حين أعلنت الأخيرة عن إيقاف موقعها بشكل مؤقت ريثما تنتهي من إجراء تعديلات عليه.

#الصين #الإنترنت

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