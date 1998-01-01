الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي يعقد باكورة اجتماعاته

رام الله / سما /

عقد الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي، الأربعاء، في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة البيرة، اجتماعه الأول، بحضور عبدالمجيد حجة، أمين عام الأولمبية، وأعضاء الاتحاد وهم: عمر الجعفري، النائب الأول للرئيس وياسين الرازم ووائل الشيوخي وفداء البرغوثي وملاك منصور.

ورحب الأمين العام باسرة الاتحاد، ونقل تحيات اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، مشيرا الى انه ما انفك يشدد على أهمية الاعلام ودوره الريادي في اثراء واقع الحركة الرياضية، باعتباره يشكل الجناح الثاني لمنظومة الحركة الرياضية بكافة مكوناتها. واكد عبدالمجيد حجة على أهمية الاتحاد، ما يتطلب خلق مؤسسة متكاملة العناصر والاركان، على كافة الأصعدة، وأشار الى ان احدى مهمات الاتحاد تتمثل في إعادة الوصول الى كافة الهيئات والاطر الإعلامية الرياضية الدولية والقارية والعربية.

ولفت الى ان الاتحاد عضو كامل العضوية في اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وان مدته تتراوح ما بين ستة اشهر الى عام كامل، بحيث يتم ترتيب بيت الاعلام الرياضي على كافة الأصعدة، ومن ضمنها مراجعة النظام الأساسي، وخلق كيان رياضي اعلامي عتيد، وتوزيع المهمات بين الأعضاء.

وأوضح ان اللواء الرجوب ينظر الى الاعلام الرياضي باعتباره مراقبا امينا وموضوعيا لنبض ونسيج الحركة الرياضية بحيث يخدم الواقع الفلسطيني، بعيداً عن المناكفات وردات الفعل والاجندة الشخصية.

وقال حجة: ان قيادة الأولمبية تنظر للاتحاد باعتباره احد ابرز واهم الأذرع المساندة، ونريده ان يكون نموذجاً لسائر الاتحادات في البذل والعطاء والتميز، على قاعدة الالتزام التام بالمعايير الدارجة والمتعارف عليها في كافة المناحي.

وشكر عمر الجعفري، باسم اسرة الاتحاد، اللواء الرجوب على الثقة التي اولاها لاسرة الاتحاد، مشدداً أننا لن نزعزع هذه الثقة، ولفت الى ان الصحافيين الرياضيين عانوا، كثيراً، من عدم وجود اطار يرعاهم، وقد ناضلوا، مطولاً، كي يصلوا الى هذا اليوم، الذي اصبح فيه اتحاد.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الترتيب للقاء يجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مجتمعين، عبر تقنية "الفيديو كونفراس" في غضون أسبوع لا سيما وان اسرة الاتحاد تسلمت كافة الأوراق والمستندات الخاصة من اللجنة الأولمبية.