إيسكو متمسك بالبقاء في ريال مدريد ولكن !

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إيسكو نجم فريق ريال مدريد بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الريال، إلا أنه متمسك بالبقاء في صفوف المرينجي.

ويمر النجم الإسباني إيسكو بأسوأ فتراته مع ريال مدريد، حيث أصبح حبيس دكة البدلاء في الوقت الحالي منذ استلام الأرجنتيني سانتياجو سولاري مهمة تدريب الريال خلفًا جولين لوبيتيجي.

وذكرت الصحيفة أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري لا يعتمد على إيسكو، ولا يعطيه حتى الفرصة ليعود لمستواه السابق.

وأشارت الصحيفة أن بالرغم مما يحدث لإيسكو، واهتمام كبرى أندية أوروبا مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان بضمه، إلا أن أولوية اللاعب هي الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكملت “آس” أن إيسكو سيكون أبًا للمرة الثانية، ويريد أن يستقر في مدريد مع المرينجي، ولكن كل هذا قد ينهار بسبب علاقته السيئة مع المدرب الحالي سانتياجو سولاري الذي لم يعطيه الفرصة للعودة إلى مستواه المعروف.

وفي حالة استمرار سانتياجو سولاري كمدرب لفريق ريال مدريد، فإن إيسكو سيضطر إلى الرحيل عن الريال في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي الإنجليزي يبدو بأنه الفريق الأنسب لإيسكو، خاصةً وأن الإسباني بيب جوارديولا مدرب السكاي بلوز يرغب في التعاقد معه.

ومن جهة مانشستر سيتي فإن إدارة النادي ستعرض على مسؤولي ريال مدريد مبلغ 86 مليون يورو لضم إيسكو، ولكن النادي الملكي لن يفرط في اللاعب بمبلغ أقل من 100 مليون يورو.