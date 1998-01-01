رسمياً.. تشيلسي يعلن عن التعاقد مع هيجواين

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن إكمال التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى نصف الموسم الأول معارا لنادي ميلان.

وأعلن المدرب الإيطالي ماورزيو ساري خلال تواجده في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام، انضمام المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف البلوز بشكل رسمي.

عند الانتهاء من انتقاله إلى تشيلسي ، قال هيجواين الذي سيرتدي القميص رقم تسعة، في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز: “عندما أتيحت لي الفرصة للانضمام إلى تشيلسي ، كان عليّ أن أستغلها. إنه فريق لطالما أعجبني، إنه ناد رائع بتاريخ كبير، في دوري كنت أرغب دائما في اللعب به..”

وقد تم لم شمل هيجواين بهذا مع المدرب ساري ، الذي حطم الرقم القياسي في تسجيله في الدوري الإيطالي ، حيث وقع 36 هدفا لصالح نابولي في موسم (2015ـ2016).

قام يوفنتوس بتفعيل الشرط الجزائي لضمه من نابولي بمبلغ 90 مليون يورو، و هذا الموسم تم إرساله إلى ميلان على سبيل الاعارة بـ 18 مليون يورو، مع خيار الشراء بـ 36 مليون يورو.

ويعتقد أن تشيلسي مضطر الآن لدفع 9 مليون يورو للحصول على قرض لمدة ستة أشهر مع خيار تمديده لمدة عام آخر في يونيو.

ويمكن أن يصبح هذا الخيار التزاما بموجب شروط معينة. عند هذه النقطة ، تشيلسي أحرار في بيع الفارو موراتا لأتلتيكو مدريد.