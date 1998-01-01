  1. الرئيسية
  2. الرياضة

محمد صلاح يستريح من وسائل التواصل الاجتماعي

الخميس 24 يناير 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يستريح من وسائل التواصل الاجتماعي



وكالات / سما /

لقد تُرك مشجعو محمد صلاح في صدمة وذهول بعد أن أزال نفسه بطريقة غامضة من وسائل التواصل الاجتماعي

صُدم جمهور المهاجم المصري ، الذي لديه أكثر من 40 مليون متابع عبر منصاته بالتواصل الاجتماعي ، بسبب غياب النجم المفاجئ عن قنواته الاجتماعية.

في الوقت ذاته واثناء احتفال دي أتش أل أكسبريس بالذكرى الخمسين لتأسيسها قد توصلت إلى طريقة للوصول إلى صلاح خلال فترة استراحته الرقمية، وقد أعلنت الشركة عن فتح أبوابها لعشاق مو للتسجيل للحصول على فرصة لإرسال هداياهم إلى النجم.. سيحصل 50 فائزًا محظوظًا على فرصة تقديم دعمهم الملموس له بمساعدة شركة دي أتش أل.

صلاح هو الأحدث في سلسلة طويلة من المشاهير ليأخذ استراحة في وسائل الإعلام الاجتماعية ، بما في ذلك النجوم الكبار كاني ويست وريهانا وجاستين بيبر الذين استغرقوا كل الوقت لتعطيل حساباتهم على التواصل الاجتماعي من أجل إعادة الاتصال مع العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك ، حصل نجوم آخرون في الدوري الممتاز على استراحة من تويتر في الماضي ، لذا من غير الواضح ما إذا كان إبتعاد صلاح عن المنصة الرقمية مؤقتًا أم دائمًا.

كان صلاح في حالة جيدة مؤخراً بعد تسجيل هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع الماضي. ثلاثة لاعبين فقط – آندي كول (65) ، آلان شيرر (66) ورود فان نيستلروي (68) – وصلوا إلى علامة فارقة في عدد قليل من المباريات مثل الـ72 مباراة للنجم المصري للوصول إلى نصف قرن من الأهداف.

اللاعب البالغ من العمر 26 سنة والذي فاز بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 32 هدفاً ، أصبح الآن هداف الدوري في هذا الموسم بعد أن هز الشباك 16 مرة.

تُعد سعادة صلاح تركيزًا محوريًا لمعجبيه من جميع أنحاء العالم ، حيث أصبح أحد أشهر نجوم الرياضة المحترمين والمحبوبين في جيلنا.

#محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الخيارات التي تنتظر قطاع غزة في الأيام المقبلة ؟

بالفيديو: هكذا اغتال جيش الاحتلال الشهيد أشرف نعالوة

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

"صلح رام الله" تحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

وزارة المالية تعلن صرف دفعة مالية للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

وصول نائب ميلادينوف لغزة ..وتحضيرات لوصول العمادي مساء اليوم

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

بعد محاولات لعام ونصف.. نادي الاسير يناشد الرئيس عباس عبر الصحف للقائه

الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطارية القبة الحديدية في تل ابيب

مسيرات العودة - ارشيف

هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا

العمادي

العمادي يصل غزة عبر معبر "بيت حانون" وتضارب حول تحويل المنحة القطرية

"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة