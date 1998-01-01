محمد صلاح يستريح من وسائل التواصل الاجتماعي

وكالات / سما /

لقد تُرك مشجعو محمد صلاح في صدمة وذهول بعد أن أزال نفسه بطريقة غامضة من وسائل التواصل الاجتماعي

صُدم جمهور المهاجم المصري ، الذي لديه أكثر من 40 مليون متابع عبر منصاته بالتواصل الاجتماعي ، بسبب غياب النجم المفاجئ عن قنواته الاجتماعية.

في الوقت ذاته واثناء احتفال دي أتش أل أكسبريس بالذكرى الخمسين لتأسيسها قد توصلت إلى طريقة للوصول إلى صلاح خلال فترة استراحته الرقمية، وقد أعلنت الشركة عن فتح أبوابها لعشاق مو للتسجيل للحصول على فرصة لإرسال هداياهم إلى النجم.. سيحصل 50 فائزًا محظوظًا على فرصة تقديم دعمهم الملموس له بمساعدة شركة دي أتش أل.

صلاح هو الأحدث في سلسلة طويلة من المشاهير ليأخذ استراحة في وسائل الإعلام الاجتماعية ، بما في ذلك النجوم الكبار كاني ويست وريهانا وجاستين بيبر الذين استغرقوا كل الوقت لتعطيل حساباتهم على التواصل الاجتماعي من أجل إعادة الاتصال مع العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك ، حصل نجوم آخرون في الدوري الممتاز على استراحة من تويتر في الماضي ، لذا من غير الواضح ما إذا كان إبتعاد صلاح عن المنصة الرقمية مؤقتًا أم دائمًا.

كان صلاح في حالة جيدة مؤخراً بعد تسجيل هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع الماضي. ثلاثة لاعبين فقط – آندي كول (65) ، آلان شيرر (66) ورود فان نيستلروي (68) – وصلوا إلى علامة فارقة في عدد قليل من المباريات مثل الـ72 مباراة للنجم المصري للوصول إلى نصف قرن من الأهداف.

اللاعب البالغ من العمر 26 سنة والذي فاز بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 32 هدفاً ، أصبح الآن هداف الدوري في هذا الموسم بعد أن هز الشباك 16 مرة.

تُعد سعادة صلاح تركيزًا محوريًا لمعجبيه من جميع أنحاء العالم ، حيث أصبح أحد أشهر نجوم الرياضة المحترمين والمحبوبين في جيلنا.