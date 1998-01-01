فيديو.. إشبيلية يطيح ببرشلونة ويقطع شوطاً كبيراً نحو نصف النهائي

وكالات / سما /

أطاح إشبيلية بضيفه برشلونة بهدفين لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في ذهاب ربع نهائي كأس الملك.

ودخل النادي الكتالوني اللقاء في غياب نجمه ليونيل ميسي، الذي قرر فالفيردي إراحته، بالإضافة إلى بوسكيتس، مقابل الدفع بتشكيلة أغلبها من الاحتياطين، على رأسها القادم الجديد كيفن برينس بواتينج، ألينا، مالكوم، وآرثور… والاحتفاظ بكل من، كوتينيو، ألبا، إلى جانب سواريز… على دكة الاحتياط.

وبدأ برشلونة اللقاء بـ: ياسبر سيليسن وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه ولينجليت ونيلسون سيميدو وآرثور ميلو وإيفان راكيتيتش وكارليس ألينيا وأرتورو فيدال ومالكوم وكيفن برينس بواتينج.

وفي المقابل دفع إشبيلية بالقوة الضاربة، خوان سوريانو وجابرييل ميركادو وسيمون كايير وسيرجي جوميز وخيسوس نافاس وبابلو سارابيا وإبراهيم أمادو وإيفر بانيجا وسرخيو إسكوديرو ووسام بن يدر وكوينسي بروميس.

وسيطر النادي الأندلسي على أطوار اللقاء من أول دقيقة وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ولم يتنازل إشبيلية عن نهجه في الشوط الثاني، وسط رد فعل ضعيف من النادي الكتالوني، لينجحوا في التقدم بهدف أول وقعه بابلو سارابيا مع تمريرة عرضية أسكنها شباك سيليسن، في الدقيقة 58، وعاد وسام بن يدرليضيف الهدف الثاني بنفس الطريقة مستغلا خطأ دفاع برشلونة في التعامل مع عرضية بانيجا.

ورغم تغييرات فالفيردي بإقحام سواريز مكان بواتينج، وكوتينيو مكان مالكوم، لم يبدي برشلونة أي رد فعل إيجابي، ليخرج منهزما بهدفين لصفر.

ويزور إشبيلية النادي الكتالوني في كامب نو في مباراة الإياب يوم 30 يناير حيث سيعمل على حسم تأهله، فيما سيحاول برشلونة قلب تأخره والعبور للدور الموالي على غرار مباراة ليفانتي في دور 8، مستفيدا من تواجد نجمه ليونيل ميسي المرتقب.