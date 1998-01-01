برشلونة يعلن ضم دي يونج من آياكس بشكل رسمي

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً تعاقده مع صانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف آياكس أمستردام بداية من الموسم القادم 2019/2020.

ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، يعلن فيه توصله لاتفاق مع آياكس بشأن التعاقد مع دي يونج بداية من الموسم الجديد.

وكشف بيان برشلونة الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة الضخمة التي أبرمها النادي الكتالوني منذ قليل، حيث أكد البيان أن التعاقد مع فرينكي دي يونج من صفوف آياكس كلف خرينة البلوجرانا مبلغ قيمته 75 مليون يورو + 11 مليون يورو متغيرات.

وتابع البيان، أن دي يونج وقع رسمياً على عقد طويل مع برشلونة مدته 5 مواسم دي يونج يبقيه داخل ملعب كامب نو حتى عام 2024.

وقدم صانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونج البالغ من العمر 21 عاماً، اداءاً طيباً مع فريق آياكس أمستردام خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح بجذب أنظار كبار أندية أوروبا إليه وحجز مقعداًأساسياًفي تشكيلة منتخب هولندا.

وخاض دي يونج 46 مباراة مع آياكس منذ موسم 2016/2017، نجح بتسجيل 6 أهداف وصناعة 13 آخرين في مختلف المسابقات بقميص نادي العاصمة الهولندية.