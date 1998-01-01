  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يعلن ضم دي يونج من آياكس بشكل رسمي

الخميس 24 يناير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلن ضم دي يونج من آياكس بشكل رسمي



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً تعاقده مع صانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف آياكس أمستردام بداية من الموسم القادم 2019/2020.

ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، يعلن فيه توصله لاتفاق مع آياكس بشأن التعاقد مع دي يونج بداية من الموسم الجديد.

وكشف بيان برشلونة الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة الضخمة التي أبرمها النادي الكتالوني منذ قليل، حيث أكد البيان أن التعاقد مع فرينكي دي يونج من صفوف آياكس كلف خرينة البلوجرانا مبلغ قيمته 75 مليون يورو + 11 مليون يورو متغيرات.

وتابع البيان، أن دي يونج وقع رسمياً على عقد طويل مع برشلونة مدته 5 مواسم دي يونج يبقيه داخل ملعب كامب نو حتى عام 2024.

وقدم صانع الألعاب الهولندي فرينكي دي يونج البالغ من العمر 21 عاماً، اداءاً طيباً مع فريق آياكس أمستردام خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح بجذب أنظار كبار أندية أوروبا إليه وحجز مقعداًأساسياًفي تشكيلة منتخب هولندا.

وخاض دي يونج 46 مباراة مع آياكس منذ موسم 2016/2017، نجح بتسجيل 6 أهداف وصناعة 13 آخرين في مختلف المسابقات بقميص نادي العاصمة الهولندية.

#برشلونة #دي يونج

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الخيارات التي تنتظر قطاع غزة في الأيام المقبلة ؟

بالفيديو: هكذا اغتال جيش الاحتلال الشهيد أشرف نعالوة

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

"صلح رام الله" تحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

وزارة المالية تعلن صرف دفعة مالية للموظفين المستفيدين من المنحة القطرية

وصول نائب ميلادينوف لغزة ..وتحضيرات لوصول العمادي مساء اليوم

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

بعد محاولات لعام ونصف.. نادي الاسير يناشد الرئيس عباس عبر الصحف للقائه

الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطارية القبة الحديدية في تل ابيب

مسيرات العودة - ارشيف

هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا

العمادي

العمادي يصل غزة عبر معبر "بيت حانون" وتضارب حول تحويل المنحة القطرية

"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة