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وفد رسمي برئاسة الخارجية في جولة إلى أمريكا الوسطى

الخميس 24 يناير 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يتوجه وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين في جولة إلى إمريكا الوسطى تشمل كلاً من غواتيمالا وهندوراس، وذلك لعقد لقاءات واجتماعات على المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، بهدف التأكيد على المكانة القانونية للقدس المحتلة وأهمية الحفاظ على هذه المكانة وعدم الإخلال بها حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما تهدف الزيارة لإجراء مجموعة من اللقاءات مع التجمعات الكنسية ورجال الدين من مختلف الطوائف وخاصة الإنجيلية وذلك لضحد المزاعم المضللة والتي يتم استخدامها بغرض تضليل المجتمعات بخصوص مكانة القدس. 

كما ستركز الزيارة على تعزيز العلاقات مع ابناء الجالية في كلا البلدين خاصة بأن الجالية في هندوراس تشكل ثاني اكبر تجمع فلسطيني في القارة اللاتينية بعد تشيلي.

يترأس الوفد مساعد الوزير لشؤون الأمريكيتين والكاريبي في وزارة الخارجية والمغتربين المستشار حنان جرّار، ويتضمن في عضويته كلاً من عضو المجلس الوطني فايز السقا، وفيرا بابون، ود.جوناثان كتاب، ومسؤول العلاقات مع دول امريكا الوسطى ليندا دار عيسى، علماً بأن الجولة ستسمر أسبوعاً كاملاً.

#وزارة الخارجية

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