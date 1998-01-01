وفد رسمي برئاسة الخارجية في جولة إلى أمريكا الوسطى

رام الله / سما /

يتوجه وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين في جولة إلى إمريكا الوسطى تشمل كلاً من غواتيمالا وهندوراس، وذلك لعقد لقاءات واجتماعات على المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، بهدف التأكيد على المكانة القانونية للقدس المحتلة وأهمية الحفاظ على هذه المكانة وعدم الإخلال بها حسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما تهدف الزيارة لإجراء مجموعة من اللقاءات مع التجمعات الكنسية ورجال الدين من مختلف الطوائف وخاصة الإنجيلية وذلك لضحد المزاعم المضللة والتي يتم استخدامها بغرض تضليل المجتمعات بخصوص مكانة القدس.