مدينة اليكانتي الأسبانية تتضامن مع سعدات

دائرة الإعلام المركزي – اليكانتي - أسبانيا

بدعوة من حركة المقاومة الشاملة جرت وقفة احتجاجية في مدينة اليكانتي الأسبانية أمام محطة القطارات، شارك فيها العشرات من المتضامنين اليساريين، والحزب الشيوعي لشعوب أسبانيا ولجنة التضامن مع كوبا وحزب اندافانت وكذلك التجمع المناهض للفاشية، وشارك من الجبهة القيادي فيها فايز البدوي.

رُفعت في الوقفة صور الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأعلام فلسطين ورايات الجبهة ويافطات عديدة تندد بالسياسة الصهيونية المجرمة التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت ممارساتها اليومية بقتل وملاحقة المقاومين الفلسطينيين والإجرام بحق الأسرى في محاولة فاشلة لقتل روح الإرادة والعزيمة لديهم.

ووُزع في الوقفة بيان شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، وفي الوقت ذاته وزعت حركة المقاومة بيان قوي اللهجة ضد السياسة الامبريالية والصهيونية، تضمن بعض تصريحات وكلمات للقائد سعدات، مستعرضاً سيرته الذاتية، وظروف اعتقاله من قبل سلطة التنسيق الأمني، مروراً باختطافه من سجن أريحا إلى أن تم اختطافه من الاحتلال ومحاكمته

وشدد البيان على ضرورة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني المقاوم، ودعم وإسناد الحركة الأسيرة والمطالبة بالإفراج عنهم.

واختتم الرفيق البدوي الوقفة الاحتجاجية بكلمة له، وجه خلالها التحية إلى القائد المقاوم الصلب أحمد سعدات، وللمشاركين في هذه الفاعلية الأممية، مؤكداً أنه بعد 70 عاماً من صناعة الدولة المسخ "إسرائيل" ما زال شعبنا يقاوم وسيبقى يقاوم حتى تحرير آخر شبر من أراضيه من المية للمية، وبعدم الاعتراف بهذا مهما صار، وأن الموت أشرف من الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة.

وأكد البدوي أنه لا فرق بين الصهيونية والفاشية والنازية، فجميعها تمارس نفس السياسة والأساليب الاجرامية بحق الشعوب.

وفي ختام كلمته، دان البدوي التنسيق الأمني لجماعة السلطة وملاحقة الشباب المقاوم، مشيراً أن استمراره يخدم الاحتلال وأهداف الحركة الصهيونية، محملاّ السلطة مسئولية اعتقال الرفيق أحمد سعدات.