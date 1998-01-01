استطلاع: الليكود مازال يتصدر رغم ملفات الفساد ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشرت نتائجه قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، حفاظ حزب "الليكود" على مكانته في صدارة الأحزاب الإسرائيلية، وحصوله على أعلى نسبة مقاعد بالكنيست في الانتخابات القادمة.



و في حال جرت الانتخابات التشريعية في هذه الأيام، لكان حزب الليكود سيحصل على (31) مقعدا في الكنيست، يليه حزب المنعة لاسرائيل برئاسة بيني غانتس مع (15) مقعدا.

ويستدل من هذا الاستطلاع للراي العام ان حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، سيحل ثالثا بـ (11) مقعدا، يليه حزب العمل برئاسة افي غباي مع (9) مقاعد، ثم اليمين الجديد برئاسة ايليت شاكيد ونفتالي بينت مع (8) مقاعد.

اما حزب ميرتس برئاسة تامار زاندبيرغ فسيحصل على (6) مقاعد، فيما لا يتجاوز حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني وربما حزب كلنا برئاسة موشيه كحلون أيضا نسبة الحسم حسب معطيات الاستطلاع للراي العام.

وجاء فيه أيضا ان اكثر من نصف الجمهور الاسرائيلي أي ما نسبته 54% بيؤيدون نشر قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بخصوص تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه قبل اجراء الانتخابات العامة.

كما أبدت غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي استعدادها للمشاركة في حكومة يقودها بنيامين نتنياهو حتى لو تم استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة اتهام ضده بتهم فساد، وحتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

جاء ذلك في تحقيق صحفي أجرته صحيفة "هآرتس"، في ظل القرار المرتقب للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بهذا الشأن.