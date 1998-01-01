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الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

الخميس 24 يناير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي



رام الله /سما/

الإحصاء الفلسطيني: النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة* للسلع لشهر تشرين ثاني ،11/2018

الصادرات السلعية:

انخفضت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2018 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 95.6 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني 2018 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2018. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 15.3 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية:

انخفضت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2018 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 494.4 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني 2018 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2018. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 3% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغ العجز 398.8 مليون دولار أمريكي.

تنويه: تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

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