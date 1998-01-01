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وزير اسرائيلي : الأموال القطرية ستدخل غزة قبل يوم الجمعة

الخميس 24 يناير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : الأموال القطرية ستدخل غزة قبل يوم الجمعة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إنه خلال اجتماع الكابنيت أمس أجمع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن بما فيها الشاباك والموساد على ضرورة نقل الأموال القطرية بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف في حديث لقناة "ريشت كان"، إنه "يعتقد أن الأموال ستدخل قبل يوم الجمعة"، في إشارة إلى إمكانية نقلها اليوم كما هو متوقع.

وتابع "ليس لدى إسرائيل أي نية لإساءة معاملة مليون ونصف المليون من سكان غزة بسبب حماس".

من جانبه قال  موقع واللا، إن قرار إدخال الأموال سيتخذ اليوم، ولكن الوقود المموّل من قطر لصالح محطة الكهرباء سيتواصل تدفقه من خلال معبر كرم أبو سالم إلى القطاع.

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