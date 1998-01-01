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آخر ما قاله اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا قبل اختفاء الطائرة

الخميس 24 يناير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر ما قاله اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا قبل اختفاء الطائرة



باريس / وكالات /

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رسالة صوتية للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نقلا عن صحيفة Olé اليومية الأرجنتينية، التي قالت إن والد اللاعب أكد أن كلمات الرسالة هي لابنه.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الرسالة هي مقطع من محادثة على الواتساب كان سالا يجريها مع أصدقاء أرجنتينيين وهو على متن الطائرة.

وهذا نص الرسالة الصوتية:

"مرحبا إخواني الصغار، كيف حالكم؟ أنا منهك من التعب. قضيت يوما في نانت، أنجزت أشياء وأشياء وأشياء، الوقت لم يسعفني. أنا الآن على متن الطائرة، يبدو أنها على وشك السقوط. أنا في رحلة إلى كارديف. بعد ظهر غد (الثلاثاء) سأباشر التدريب مع فريقي الجديد (كارديف)، وسنرى ما سيحدث.

كيف حالكم يا شباب؟ إذا لم تتلقوا أي إشعار مني في غضون ساعة ونصف، لا أعرف إن كان ولابد أن ترسلوا أحداً يبحث عني، فبالتأكيد سوف لن يجدني.  ولكن مهلا مما سأخاف".

"ليكيب" قالت كذلك إن إيميليانو سالا بعث برسالة مماثلة إلى زميله السابق في فريق نانت، وقد أكد ذلك زميله السابق في بوردو، دييغو رولان على الهواء من إذاعة أوروغواي "1010 AM".

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