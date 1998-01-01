الاوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج للموسم الحالي

مكة المكرمة/سما/

اعلن سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية ان الوزارة قد انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم القادم 1440ه/2019م في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقال ادعيس ان لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وكيل الوزارة الاستاذ حسام ابو الرب وعضوية وفد الوزارة الاستاذ زياد الرجوب وسليم الاشفر ولقمان الحلو بالاضافة الى ممثلي وزارات المالية /اللوازم العامة والسياحة والاثار وديوان الرقابة المالية والادارية قامت بانجاز المهمة الموكلة لها وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج دولة فلسطين /المحافظات الشمالية لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .

بدوره قال حسام ابو الرب وكيل الوزارة /رئيس اللجنة ان اللجنة قد عملت خلال الايام الماضية على البحث عن فنادق بمستوى ممتاز يوفر الراحة والامان للحجاج ويوفر عليهم مشقة التعب والبعد عن الحرم , حيث تم استئجار فنادق مصنفة خمس نجوم في المدينة المنورة تقع على بلاط الحرم النبوي الشريف مع توفير وجبة افطار لكافة الحجاج طوال فترة اقامتهم وكذلك استئجار فنادق حديثة في مكة المكرمة لا يتجاوز بعدها عن الحرم المكي الشريف 1 كم وبعضها لا يتجاوز 600 متر وبها كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج وتقع في مناطق حيوية ويتوفر حولها وبمحيطها كافة الخدمات التي تلزم الحاج من اكل ومشرب وملبس بالإضافة الى انها تبعد عن مناطق الجسور والتقاطعات الخطرة حفاظا على سلامة وامن الحاج .

واضاف ابو الرب انه وبتوجيهات وحرص القيادة على راحة الحجاج فقد تم العمل على توفير خدمة الافطار في فنادق مكة المكرمة لاول مرة وذلك من خلال التعاقد على توفير افطار يومي للحجاج ( بوفيه مفتوح ) حتى يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وذلك تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وهي المرة الاولى التي تتوفر بها هذه الخدمة لحجاجنا في مكة المكرمة .

بدوره اكد الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر على ان الوزارة حرصت هذا الموسم على البدء في العمل على تحضيرات موسم الحج مبكرا حيث قام معالي الوزير يوسف ادعيس بتوقيع بروتوكول الحج مع نظيره السعودي في شهر كانول اول واليوم يتم انجاز استئجار السكن وسيتم ان شاء الله خلال الشهر القادم انجاز استئجار الحافلات لا سيما ان الوزارة قد انهت ايضا عملية تسجيل الحجاج في شهر كانون الثاني وبرنامج العمل سيتم حتى اعلان الاسماء وتحديد التكلفة لهذا الموسم بناء على العطاءات والرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية .

وشارك في عملية الاستئجار بالاضافة الى لجنة الاستئجار من وزارة الاوقاف الاستاذ محمد ربيع مدير عام اللوازم بوزارة المالية والاستاذ علي حمد ممثل وزارة السياحة والاثار والاستاذ عاصم شواهنة عن ديوان الرقابة المالية والادارية .