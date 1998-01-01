الحمد الله يدعو سويسرا لدعم "الأونروا" ومبادرة الرئيس عباس

دافوس/وكالات/

التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، امس الأربعاء في دافوس بسويسرا، الرئيس السويسري أولي ماورر، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، ووزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء د. خيرية رصاص، ووزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس.

وبحث الحمد الله مع الرئيس السويسري تعزيز التعاون، مقدما الشكر باسم فخامة الرئيس محمود عباس لسويسرا على دعمها الشعب الفلسطيني في العديد من المجالات، ودعمها لحل الدولتين، مؤكدا ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية دعم وكالة الغوث "الأونروا"، داعيا سويسرا والمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لها، حتى الوصول الى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات الأمم المتحدة.

ودعا الحمد الله سويسرا الى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، التي دعا فيها إلى توفير إطار دولي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، كما أكد على اهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة اتفاقية جنيف.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة السويسرية بدور فعال كونها كانت تملك الوصاية القانونية للعديد من الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تحقيق السلام العادل والشامل لقضيته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.