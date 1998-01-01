وفد من هيئة الامم المتحدة للمرأة يزور جمعية الثقافة والفكر الحر في خانيونس

غزة / سما/

استقبلت جمعية الثقافة والفكر الحر ،في مقرها غرب محافظة خانيونس جنوب القطاع ، وفداً رفيع المستوى من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،ضم كل من السيدة مريس جيموند المبعوث الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، والسيدة هبة الزيان مدير برامج الأمم المتحدة لشؤون المرأة في غزة ، والسيد عبد الرحمن العسولى مدير المشاريع .



وأطلعت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت الوفد الزائر على نشاطات المؤسسة وإنتاجاتها خلال الفترة السابقة ،فيما تجول الوفد بشبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر واطلع على بعض أنشطة الشبكة ..



وبحثت زقوت مع الوفد الزائر أوضاع النساء في قطاع غزة بصفة عامة والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذى يشهده قطاع غزة جراء استمرار الحصار و محدودية الموار..



وبدورها بينت زقوت أهمية تكاثف الجهود لتمكين المرأة من حقوقها ، وتفعيل دورها المجتمعي والسياسي في اتخاذ القرار وتنمية المجتمع .



وتأتى هذه الزيارة في إطار جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتواصلة في إشراك منظمات المجتمع المدني في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها.