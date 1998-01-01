قوات الاحتلال تعتقل شابين وتستدعي أسيرا محررا من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، وسلمت أسيرا محررا من بلدة سبسطية شمال غرب المدينة بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك، واعتقلت الأسير المحرر يزن محمود حنني (27 عاما)، كما اقتحمت بيت دجن، واعتقلت الشاب عماد ربحي الحج محمد، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية، وسلمت بلاغا للأسير المحرر مجد عازم لمراجعة مخابراتها، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.