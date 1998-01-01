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فلسطين تدعم مادورو وتدين الانقلاب المدعوم امريكيا

الخميس 24 يناير 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تدعم مادورو وتدين الانقلاب المدعوم امريكيا



رام الله /سما/

اعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن قلقها إزاء ما تشهده جمهورية فنزويلا البوليفارية من احداث.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو اعلن توليه مهام الرئاسة، فيما اعلنت الولايات المتحدة وبعض الدول في أمريكا اللاتينية اعترافها به رئيسا لفنزويلا.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس الأربعاء مظاهرات حاشدة لمؤيدي ومعارضي الرئيس نيكولاس مادورو. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

ودانت الوزارة في بيان وصل "سما" تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا وبشكل مباشر من خلال دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو.

وجددت دولة فلسطين موقفها الداعي لإحترام مبدأ سيادة الدول وانظمتها الداخلية، مؤكدة تضامنها مع تطلعات فنزويلا المشروعة للمزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار من خلال حوار وطني سلمي شامل، في ظل نظام اقليمي ودولي يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتعايش السلمي بين الدول.

واكدت دولة فلسطين على عمق تقديرها لمواقف المناصرة والدعم التي تقفها فنزويلا، والرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وًحكومةً وشعباً، مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كل المحافل الدولية.

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