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قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا من محافظات الضفة

الخميس 24 يناير 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، 12 مواطنا على الأقل خلال حملة اعتقالات وعمليات دهم واقتحام نفذتها في محافظات الضفة الغربية، وطالت عددا من منازل المواطنين.

ففي محافظة القدس اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين على الأقل من بلدتي صور باهر وعناتا جنوب شرق وشمال شرق القدس المحتلة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال اسيرا محررا من بلدة بيت فوريك، فيما سلمت آخر من بلدة سبسطية بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين الأقل.

كما واعتقلت مواطنا من مخيم الجلزون على حاجز نصبته قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة، ومواطنا ثانيا من بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عمر عمار شكارنة (17 عاما)، وفادي ربحي زيدان (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

#قوات الاحتلال

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